Bellerin, presa posizione dà forza all’Inter. Dalbert resta ancora in Serie A?

Si parla di Hector Bellerin al posto di Achraf Hakimi, ceduto dall’Inter al PSG: il futuro di Dalbert, che potrebbe restare in Serie A.

SOSTITUTO – Alessandro Sugoni, all’interno degli studi di “Sky Sport 24” ha parlato del mercato dell’Inter. Il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno destro per sostituire Achraf Hakimi.

BELLERIN – Hector Bellerin sarebbe in questo momento il giocatore avanti. Il giocatore ha fatto un passo importante, è andato dall’Arsenal dicendo di voler andare via. Il problema è sulla formula. La società londinese potrebbe aprire al prestito ma con obbligo di riscatto. L’Inter è ferma al diritto di riscatto. Di certo la presa di posizione dello spagnolo dà forza al club nerazzurro. Il giocatore ritiene conclusa la sua esperienza ai Gunners dopo una decina di anni e vuole la squadra meneghina.

ALTERNATIVE – In alternativa Davide Zappacosta può essere un’opportunità, costo eccessivo per Denzel Dumfries con il PSV che ha chiesto oltre 20 milioni di euro.

DALBERT – In uscita c’è Dalbert, su cui era stato in maniera piuttosto decisa il Trabzonspor, ma il giocatore non era convintissimo. Ora attenzione per il laterale brasiliano al Cagliari.

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni