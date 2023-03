Spalletti: «Qui non si accontentano del terzo posto! Dopo la Lazio…»

Luciano Spalletti dopo la vittoria in casa contro l’Atalanta (vedi QUI) intervistato su DAZN si toglie qualche sassolino dalla scarpa per i commenti ricevuti dopo l’ultima sconfitta con la Lazio.

RITORNO ALLA VITTORIA – Spalletti commenta così dopo la vittoria contro l’Atalanta: «Dopo una partita che abbiamo perso, si sono avventati in un modo incredibile. Qui non si accontentano di arrivare terzi, bisogna vincere. Le “riaggressioni” quando perdiamo palla sono la cosa fondamentale per coinvolgere lo stadio in un’atmosfera speciale. Non ci piace abbassarci, tutti siamo convinti di fare un calcio offensivo e moderno».