Il Napoli ritorna a vincere, Kvaratskhelia mette fuori uso l’Atalanta

Il Napoli torna a vincere dopo la sconfitta con la Lazio e lo fa in casa allo Stadio Maradona contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo un primo tempo terminato in pareggio, la squadra allenata da Luciano Spalletti sblocca il risultato dopo l'ora di gioco, ma lo fa meritatamente e con un gol letteralmente straordinario di Khvicha Kvaratskhelia che mette a sedere tutta la difesa dell'Atalanta con una sola finta, e con una seconda insacca la rete neutralizzando Musso. Al 77′ la rete di Amir Rrahmani di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Si inchina l'Atalanta nel secondo tempo dopo un primo tempo giocato quasi alla pari. Azzurri adesso che torna a +18 in classifica rispetto l'Inter ancora momentaneamente seconda in classifica.