Spalletti avvisa: «Niente Inter in campo? Nella prossima altri tre!»

In Italia-Venezuela non è mancata la quota Inter in campo, ma Spalletti sembra avvisare in vista della prossima amichevole azzurra.

RISPOSTA – Nella conferenza stampa al termine dell’amichevole Italia-Venezuela spazio anche alle domande sull’Inter. Stando a quanto riportato sul proprio profilo Twitter da Tancredi Palmeri, infatti, un giornalista straniero avrebbe chiesto al CT azzurro il motivo per cui non avesse fatto giocare i calciatori dell’Inter nella prima sfida negli Stati Uniti. Anche se, in realtà, il centrocampista Davide Frattesi è partito titolare e Nicolò Barella è subentrato all’inizio del secondo tempo. Rivolgendosi all’interprete Luciano Spalletti avrebbe risposto: «Digli che se viene alla prossima partita vedrà Darmian, Bastoni e Dimarco».