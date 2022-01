Spalletti: «Cosa fare per rimanere in scia Inter? Più cattiveria e carattere»

Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Salernitana, partita vinta 4-1 dagli azzurri, che rimangono così nella scia dell’Inter capolista. Il tecnico toscano parla proprio di quello che c’è da migliorare per poter rimanere attaccati ai nerazzurri

RICETTA PER MIGLIORARE – Luciano Spalletti al termine di Napoli-Salernitana spiega cosa deve migliorare la sua squadra per sperare di andare a prendere l’Inter prima in classifica: «Cosa dobbiamo fare per rimanere nella scia dell’Inter? Noi dobbiamo migliorare dal punto di vista della cattiveria e del carattere perché ormai le partite con le 5 sostituzioni non sono mai tranquille, nemmeno con i due gol di scarto perché poi le squadre fanno sostituzioni di qualità e diventa tutta un’altra partita. Sul fattore della determinazione dobbiamo fare passi in avanti».