Sabatini sui rigori al Napoli: «Ripristinata la regola dei 3 corner un rigore?»

Sabatini, neo dirigente della Salernitana, interviene a DAZN al termine della sfida con il Napoli sollevando una polemica, seppur scherzosa, sui due rigori assegnati alla squadra di Spalletti (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

BATTUTA MA NON TROPPO – Walter Sabatini interviene ai microfoni di DAZN durante l’intervista di Luciano Spalletti e non si lascia sfuggire l’occasione: «Scusate, ma hanno ripristinato la regola dei tre corner un rigore? Con tutta la generosità possibile, ma io i rigori non li ho proprio visti, né il primo né il secondo. Poi perdevamo lo stesso».