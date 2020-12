SPAL, contro il Brescia arriva la prima sconfitta casalinga. Esposito al palo

Condividi questo articolo

La SPAL perde per la prima volta a Ferrara in questa stagione, contro il Brescia. Sebastiano Esposito rimane a guardare.

FUORI – La SPAL perde l’occasione di portarsi a -2 dalla vetta della Serie B. In casa, contro il Brescia, gli uomini di Pasquale Marino cadono dopo essere stati due volte in vantaggio. Per i ferraresi segna solo Mattia Valoti, prima al 7′ e poi al 57′. In mezzo, i lombardi accorciano con Filip Jagiello al 56′. Al 70′ le Rondinelle pareggiano, con un rigore di Alfredo Donnarumma. Infine, all’87’, arriva il gol vittoria di Birkir Bjarnason. Sebastiano Esposito non può contribuire a evitare la sconfitta: il talento di proprietà Inter rimane in panchina per la quarta partita consecutiva.