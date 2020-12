Campionato Primavera 1, fissate le date dei recuperi per l’Inter

La Lega Serie A ha comunicato le date dei recuperi del Campionato Primavera 1, sospeso da ottobre a causa della seconda ondata della pandemia da Covid-19. Ecco quando l’Inter recupererà le giornate 4, 5 e 6.

RECUPERI – Il Campionato Primavera 1 ritornerà a disputarsi il 23 gennaio, come comunicato oggi dalla Lega Serie A. E ora si conoscono anche le date dei recuperi delle giornate dalla quattro alla sei. Tre recuperi che riguardano anche l’Inter. La squadra di Armando Madonna scenderà in campo il 27 gennaio 2021 contro il Genoa, in casa, per recuperare la quarta giornata. La quinta (Cagliari-Inter) verrà invece recuperata il 6 febbraio 2021. Infine, Sassuolo-Inter – valida per la sesta giornata – si disputerà il 13 febbraio 2021.