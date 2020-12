Giroud, altro tentativo dell’Inter: risposta chiara del Chelsea

Olivier Giroud Chelsea

Olivier Giroud continua ad essere il profilo preferito da Antonio Conte per l’Inter. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno rinnovato il loro interesse per gennaio.

RITORNO DI FIAMMA – Olivier Giroud continua a veleggiare nei sogni di mercato di Antonio Conte e dell’Inter. Tanto che, secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, i nerazzurri avrebbero fatto un nuovo tentativo in vista della prossima sessione di gennaio. Tuttavia, il Chelsea ha nuovamente declinato l’offerta nerazzurra: la volontà è di trattenere Giroud anche in questa sessione.

Radja Nainggolan has just landed in Cagliari. Medicals completed and paperworks signed. He leaves Inter on loan until June 2021, confirmed. 🤝🇧🇪

More: Inter were also interested in Olivier Giroud, but Chelsea plan to keep him in January too. He’s staying. 🔵 #Inter #CFC https://t.co/5KvaK7d5Oh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2020