Sorrentino difende: «Acerbi? Giusto così, non piaciuta la gogna mediatica»

Sorrentino si è espresso sulla sentenza Acerbi-Juan Jesus. L’ex portiere difende l’interista, a detta sua coinvolto in una grande gogna mediatica.

A DIFESA − A Radio CRC, Stefano Sorrentino ha preso le difese di Acerbi: «Finché non si ha una prova vera e propria tutti possono dire quello che vogliono. Non c’è una prova tv, l’arbitro non ha sentito, gli altri giocatori non hanno sentito. Posso dire che con il cognome che ho, tutte le volte che ho giocato al nord, “Sorrentino lavato col fuoco” “terrone” e cose varie, nessuno ha creato tutto questo casino. Bisogna avere rispetto per tutti. Siamo tutti esseri umani. Se si attua una certa idea per una cosa, bisogna farlo per tutte le altre perché non basta farlo solo per chi ha la pelle diversa. Io sono dell’idea che per quanto riguarda il discorso Juan Jesus-Acerbi, non essendoci le prove, la sentenza è giusta così. La cosa che non mi è piaciuta è la gogna mediatica subita da Acerbi».