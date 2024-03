Guarino: «C’è dispiacere per il risultato, fatta grande prestazione»

Guarino, coach dell’Inter Women, ha commentato la partita contro la Roma facendo i complimenti alla sua squadra nonostante la sconfitta.

DISPIACERE − Rita Guarino a Inter Tv al termine di Inter-Roma Women: «Stiamo commentando una partita dove le ragazze hanno messo in campo una grande prestazione contro quelle che sono e saranno le campionesse d’Italia. C’è dispiacere per il risultato, per quanto ci hanno fatto vedere in campo, per quanto ci hanno fatto vedere in queste settimane. Ma crescita veramente importante per giocare a questi livelli. Il pallino del gioco è una caratteristica che abbiamo da sempre, stiamo lavorando sul pressing alto e un obiettivo che in parte lo stiamo svolgendo bene. Buona mentalità, diversa, e non sarà una sconfitta a frenare il nostro percorso. Bisogna leggere le situazioni per essere più pericolose in verticale, alcuni momenti sono da gestire bene. Ora ci sarà la sosta, quando torneranno le nazionali penseremo al Sassuolo».