Inter-Roma Women 1-2, beffa finale! Non basta Bonfantini

Termina con il punteggio di 1-2 Inter-Roma Women, terza sfida valevole per la Poule Scudetto 2023-24. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-1.

BEFFA − Dopo aver chiuso sotto, ma in crescendo il primo tempo, l’Inter Women entra bene nella ripresa mettendo sotto la Roma di Spugna. Dopo due minuti, Cambiaghi sfiora la rete del pareggio, ma bravissima Caesar a chiudere tutto in uscita. Al 60′, ecco il gol del pareggio delle nerazzurre: ottimo controllo di Cambiaghi, che vince il contrasto con Minami sulla fascia destra e disegna un cross perfetto in favore di Bonfantini: quest’ultima non se lo fa ripetere due volte e segna la rete del pareggio. Tre minuti più tardi, l’Inter prova anche il sorpasso: ma questa volta Magull non riesce a sfruttare l’ottima intesa fra Cambiaghi e Polli: le due fanno tutto di prima fino a servire la tedesca che non sfrutta il tempo giusto sotto porta. Ma nel finale, arriva la beffa: all’89’ Troelsgaard, entrata dalla panchina per Greggi, consegna la vittoria alle giallorosse.

Inter-Roma Women 1-2

6’ Kumagai (R), 60′ Bonfantini (I), 89′ Troelsgaard (R)