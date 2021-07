Socios si espande nel calcio: in attesa dell’Inter conquista il campionato argentino

L’AFA ha raggiunto nelle scorse ore un accordo con Chiliz per denominare il campionato argentino Torneo Socios.com. Il nuovo sponsor infatti sarà l’applicazione dei fan token che si appresta a legarsi anche all’Inter.

ARGENTINA E INTER – Socios piano piano si prende la scena nel calcio mondiale. Dopo le tante voci che lo vedono come principale candidato per diventare il nuovo main sponsor dell’Inter (vedi aggiornamento), la società di fan token acquista status diventando principale finanziatore del massimo campionato argentino. La competizione, da adesso denominata Torneo Socios.com, inizierà nella notte italiana tra il 16 e il 17 luglio. In programma la partita tra Club Atlético Unión de Santa Fe e i campioni in carica del Boca Juniors.

LE PAROLE DEL CEO – A commentare questo storico accordo raggiunto tra Socios e l’AFA (Federazione Calcistica Argentina, ndr) ci ha pensato il CEO della società di fan token, Alexandre Dreyfus, che ha dichiarato: «Questo storico annuncio è una pietra miliare sulla strada per diventare un marchio di riferimento globale nel mondo dei fan token. Che porterà Socios.com a diventare il riferimento nel mondo del fan engagement. Aumentando esponenzialmente la nostra visibilità in Argentina e America Latina. Siamo molto entusiasti. E stiamo già lavorando per espandere la nostra presenza in tutta la regione». Il prossimo annuncio di Socios, atteso a giorni, riguarderà l’Inter?