Spezia, dura decisione FIFA: blocco del mercato per 2 anni. Il motivo

La Commissione Disciplinare FIFA ha imposto il blocco del mercato allo Spezia per quattro sessioni di mercato, vale a dire per 2 anni.

DECISIONE – La Commissione Disciplinare FIFA ha preso una decisione pesante per lo Spezia. Blocco del mercato per 2 anni, ma non solo. Anche una multa da 500mila franchi svizzeri per gravi violazioni normative.

VIOLAZIONE – La Commissione Disciplinare Fifa ha rilevato la violazione dell’articolo 19 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei giocatori. Il club ligure ha tesserato parecchi calciatori nigeriani di età inferiore ai 18 anni. La società spezzina avrebbe usato un sistema finalizzato per aggirare il suddetto articolo del RSTP e le norme nazionali sull’immigrazione. La sanzione verrà applicata da gennaio.