Smalling: “Desideravo tornare alla Roma! Ho lottato per essere qui”

Condividi questo articolo

Chris Smalling

Smalling ha parlato della trattativa durata diverse settimane che l’ha riportato a Roma. Il difensore centrale è stato cercato anche da Inter e Napoli durante il mercato, ma ha sempre spinto per la pista che l’avrebbe riportato in giallorosso. Di seguito le sue dichiarazioni al sito ufficiale del club

TRATTATIVA CONCLUSA – Di seguito le dichiarazioni di Chris Smalling: «È un grandissimo sollievo per me essere qui. Credo che tutti sapessero della mia voglia di tornare e il fatto che sia stata esaudita, anche se così vicino alla chiusura del mercato, è un grande sollievo. Ora posso godermi il fatto di essere tornato e di ricominciare con la squadra da domani. Tutti mi conoscono come un tipo calmo ma ci sono stati momenti in cui il mio umore saliva e altri in cui scendeva. Ovviamente, sapevo quello che desideravo ma dovevo solo attendere che succedesse. Tutti hanno lavorato duramente per riuscire a chiudere l’affare e sono grato a tutti coloro che hanno contribuito a farlo. Fonseca? Siamo entrambi sollevati e felici di poter lavorare di nuovo insieme e di aiutare la Roma».