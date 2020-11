Simone: “Inter, ora si può far male al Real Madrid! Ramos e Benzema…”

Condividi questo articolo

Marco Simone

L’Inter domani affronta il Real Madrid nella sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Marco Simone – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – commenta l’importanza del match per la squadra di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

FINALE – L’Inter domani affronta il Real Madrid in Champions League in una sfida fondamentale in ottica qualificazione. Marco Simone sottolinea un aspetto: «È una finale, al di là del fatto che manchino Ramos e Benzema. Anche se fossero stati in campo è una partita che l’Inter deve vincere, altrimenti andrebbe davvero in difficoltà. Deve cercare di dominare dall’inizio perché è un Real al quale in questo momento gli si può far male. L’Inter deve partire forte e tenere il ritmo alto».