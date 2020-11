FOTO – Inter-Real Madrid, preparazione finale per i...

Inter-Real Madrid è la sfida in programma domani alle ore 21.00 a San Siro, valida per la quarta giornata di Serie A. I nerazzurri di Conte hanno svolto l’allenamento di rifinitura. Di seguito le foto pubblicate su Instagram

ALLENAMENTO FINALE – Inter-Real Madrid, sfida in programma domani alle ore 21.00 a San Siro, è di fondamentale importanza per i nerazzurri in ottica qualificazione. Gli uomini di Antonio Conte hanno svolto l’allenamento di rifinitura al Centro Sportivo Suning: Stefano Sensi prosegue il lavoro con il gruppo, il suo rientro è sempre più vicino. Di seguito le immagini pubblicate dal profilo Instagram dell’Inter.