Simoes: «Benfica non sta bene: i motivi. Inter, rosa forte. Lautaro Martinez…»

Antonio Simoes, per più di dieci anni è stato una colonna del Benfica e della Nazionale portoghese, ha parlato della squadra lusitana, di quella nerazzurra e di Lautaro Martinez.

BENFICA – Queste le parole di Antonio Simoes, per più di dieci anni una colonna del Benfica e della Nazionale portoghese, a SportItalia sulla squadra lusitana che stasera sfiderà l’Inter. Il Benfica non sta facendo bene quest’anno in Champions League. Che è successo? «È la verità – si legge su SportItalia.com -. Ma non c’è una verità assoluta nel calcio ed allo stesso tempo ci sono varie ragioni. Il Benfica non sta molto bene: è evidente. Sono partiti giocatori importanti e quelli che sono arrivati non sono dello stesso livello. Questa è una prima motivazione». E poi? «Quando arriva un allenatore da un altro paese e fa subito bene, è sempre più facile per lui il primo anno che quelli successivi. Può apparire contraddittorio, ma a volte, come in questo caso, dopo aver fatto bene le cose cambiano un pochino. Non nella struttura societaria, ma in basso, lì poi le cose possono complicarsi. Perché poi si sa, nel calcio servono i risultati».

INTER – Simoes sull’avversaria del Benfica stasera, l’Inter, rimaneggiata e già qualificata. «Ma l’Inter è sempre l’Inter, ha una rosa forte e chi ha giocato meno vorrà dimostrare quello che vale».

LAUTARO MARTINEZ – Simoes su Lautaro Martinez. Per la forma crescente che ha, pensa possa essere un candidato per il Pallone d’Oro, in futuro? «Parlare del Pallone d’Oro è complicato perché non c’è mai un padrone assoluto. Messi e Ronaldo sono usciti di scena e non c’è un re dietro di loro. Quelli che ci sono, sono principi, non Re. Questa è la grande differenza: finita l’epoca dei Re, va eletto un principe di anno in anno. E ce ne sono tanti. Sarà più difficile scegliere i prossimi ma tutto sarà aperto, anche per Lautaro Martinez».

Fonte: SportItalia.com – Daniele Najjar