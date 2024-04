Shevchenko avvisa il Milan: «Portate rispetto all’Inter come ho fatto io!»

Shevchenko sa cosa significa Derby di Milano. L’ex attaccante del Milan sui social richiama l’attenzione dei giocatori rossoneri e parla di rispetto nei confronti dell’Inter.

DERBY IN VISTA – Andriy Shevchenko manda un messaggio al Milan in vista del derby con l’Inter, e parla di rispetto: «Una partita sempre speciale per me, il Derby di Milano. Tantissimi ricordi ed emozioni in campo, che questa volta vivrò da più lontano, ma sempre con la stessa passione. Date il massimo per questi colori, con il giusto rispetto per gli avversari, lo stesso che ho sempre portato io».