Pellegatti avvisa e poi scappa: «Inter? In campo vanno 11 giocatori! Vado in Francia»

Pellegatti avvisa i nerazzurri sul derby di Milano tra Milan e Inter. Il giornalista di fede rossonera piuttosto stizzito e teso per la stracittadina.

TESO − Carlo Pellegatti, in collegamento su Pressing, stizzito in attesa del derby: «Si è detto che loro debbano avere grandi stimoli come se il Milan non dovesse averli. Si può parlare di sorpasso quando l’Inter vincerà sette coppe di campioni e quando vincerà 30 trofei in 29 anni. Arriviamo male al derby, ma voglio avvisare che entrano in campo undici giocatori. io c’ero il 17 settembre del 1961, quando l’Inter di Herrera doveva vincere contro il Milan e non fu così. Dopo la gara con la Juventus parto per la Francia e vi festeggiate lo scudetto».