Shakhtar Donetsk, sei su sei col Real Madrid! Inter, ora speranze minime

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Incredibile a Kiev! Lo Shakhtar Donetsk supera 2-0 il Real Madrid, dopo aver pareggiato (0-0) con l’Inter e capitolato col Borussia Monchengladbach (0-6 per i tedeschi).

DOPPIO – Lo Shakhtar Donetsk ha avviato la sua Champions League 2020/21 con una storica vittoria in casa del Real Madrid (2-3), lo scorso 21 ottobre. E stasera ha replicato tra le mura “casalinghe” (partita giocata ancora a Kiev). La partita sembrava pendere a favore delle merengues, grazie al palo colpito da Marcos Asensio in avvio. Poi al 25′ l’infortunio di Junior Moraes suonava come un sinistro presagio per gli ucraini. Il primo tempo si conclude però 0-0, e nella ripresa gli uomini di Luis Castro svoltano. Al 53′ Taison scalda Thibaut Courtois, che gli chiude però lo specchio. E dopo quattro minuti lo Shakhtar Donetsk passa. Tocco dentro di Kovalenko per Dentinho, Mendy intercetta ma Raphael Varane non è reattivo nello spazzare. Ne approfitta quindi Dentinho, che batte Courtois per l’1-0. Le folate offensive del Real Madrid sono timide e flebili, gli ucraini invece sanno fare male. E all’82’ arriva il raddoppio: palla dentro per Manor Solomon in contropiede, l’israeliano si accentra e dal limite scocca un destro secco sul primo palo. Una vittoria che complica (ancor di più) i piani dell’Inter: vincere contro il Borussia Monchengladbach è fondamentale, per i nerazzurri.