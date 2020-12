Cambiasso: “Inter, un rientro cruciale. Vi spiego il problema di Hakimi”

Esteban Cambiasso

Esteban Cambiasso, ex calciatore dell’Inter e opinionista di “Sky Sport”, ha presentato la gara di Champions League tra i nerazzurri e il Borussia Monchengladbach

SPAREGGIO – L’Inter scenderà in campo al Borussia Park in una gara da dentro o fuori per il cammino in Champions League. Esteban Cambiasso, opinionista di “Sky Sport”, ha presentato così la gara: «Giocavo ancora l’ultima volta che l’Inter passò il girone di Champions League, e questa non è una bella cosa. Il ritorno di Skriniar? Credo che lui, de Vrij e Bastoni siano una sicurezza. Oggi si trovano di fronte giocatori veloci, non proprio comodi per le loro caratteristiche, però si completano molto bene bene. Hakimi? Al momento non è libero mentalmente. Il fatto di essere più libero ti fa creare, altrimenti crei e distruggi. Credo che sia un discorso di preparazione culturale delle partite.»