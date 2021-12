Serie A, le coppe incideranno sulla corsa allo scudetto: la situazione – CdS

Serie A, le coppe del nostro continente e quella per le nazionali africane incideranno sulla corsa allo scudetto più di quanto si possa immaginare. Ecco la situazione delle prime quattro in classifica analizzate dal Corriere dello Sport.

LA SITUAZIONE – L’uscita dalle coppe per il Milan riparerà seppur parzialmente la partenza di Kessie e Bennacer per la Coppa d’Africa. Che non toccherà Inter e Atalanta, in corsa però in Champions League e in Europa League. Tuttavia sarà la squadra allenata da Luciano Spalletti a faticare più di tutti: ha il primato degli infortunati, il primato dei partenti (soprattutto come spessore), per la Coppa d’Africa e giocherà anche lo spareggio per restare in Europa League.

Fonte: Corriere dello Sport