Effetto Inzaghi, squadra aggressiva e serena: ecco i segreti dell’Inter – CdS

La nuova Inter di Simone Inzaghi, come specificato questa mattina dal Corriere dello Sport a firma di Pietro Guadagno, fa meglio di quella di Antonio Conte: più punti, meno gol presi e avanti in Europa.

CHIAVI GIUSTE – L’Inter di Simone Inzaghi adesso viaggia spensierata nonostante ottenga il massimo dal punto di vista del rendimento da parte di tutti i giocatori presenti in rosa. La vittoria dello scudetto, la scorsa stagione, ha dato sicuramente una consapevolezza alla squadra, ma d’altro canto, in questa stagione la squadra si è ritrovata ad affrontare la nuova stagione senza Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, Christian Eriksen e Antonio Conte. Nel giro di poco tempo Simone Inzaghi è riuscito a trovare le chiavi giuste risolvendo i problemi iniziali di gestione. Innanzitutto sotto il punto di vista del gioco: se da un lato la squadra allenata da Antonio Conte sfruttava le caratteristiche di Lukaku, l’Inter di Inzaghi è altrettanto solida ma ha più varietà di gioco e imprevedibilità, e si fa apprezzare soprattutto per lo spettacolo. La conferma arriva soprattutto dai numeri: la squadra oggi è prima in classifica con lo stesso numero di gol rispetto l’anno scorso, ma con ben 8 gol in meno. In aggiunta, la qualificazione agli ottavi di UEFA Champions League.

ALTRO SEGRETO – Tra i segreti della nuova Inter targata Simone Inzaghi c’è sicuramente il fattore serenità. Conte teneva alta l’intensità e la tensione (anche in società). Inzaghi, invece, ha creato un clima disteso e sereno, ottenendo comunque il massimo del rendimento da parte dei suoi giocatori.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

