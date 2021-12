Pedullà: «Chimica Inter nasce il 3 giugno. Inzaghi? Uno che non piange»

Pedullà indica nel 3 giugno scorso la data in cui si è iniziato a costruire il primato dell’Inter, arrivato domenica sera battendo 4-0 il Cagliari. Queste le dichiarazioni del giornalista da Sportitalia Mercato.

LA CRESCITA – Alfredo Pedullà trova la data decisiva: «Io penso che la chimica nasca il 3 giugno, quando l’Inter annuncia Simone Inzaghi dopo tutto l’inferno che era successo prima. Dopo Antonio Conte sarebbero arrivati Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, ma penso che una chimica così rapida sia difficile da trovare fra un allenatore e una società. Soprattutto un allenatore che non piange, che non ti dice che Stefano Sensi giocava nel Sassuolo e dovevi dargli tempo. Non ha fatto una richiesta di mercato, a differenza di chi ha vinto lo scudetto ma è uscito due anni di fila ai gironi di Champions League. Non mi sarei aspettato un’intesa così rapida. La tempistica per trovare una chimica così rapida va al meglio per Inzaghi, che ha avuto grande supporto dalla società. Lukaku ha fatto una brutta figura perché si è impegnato con Inzaghi quando aveva già deciso di andare via. Penso che aver preso due attaccanti senza aver snaturato come è successo all’Inter sia una grande prodezza».