Serie A, Giudice Sportivo 5ª giornata: Paratici (Juventus), multa per critiche all’arbitro

Giudice Sportivo della quinta giornata di Serie A che vede il primo diffidato del campionato, il difensore della Sampdoria Tonelli. Nei provvedimenti però c’è spazio per una questione particolare che riguarda Paratici della Juventus. Ecco la situazione disciplinare aggiornata.

I PROVVEDIMENTI – Il Giudice Sportivo ha dato una multa di quindicimila euro a Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus. Il motivo è che, pur non essendo autorizzato, al termine del primo tempo si è recato negli spogliatoi assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro della partita con il Verona, Fabrizio Pasqua, rivolgendogli una critica irrispettosa. Per quanto riguarda i calciatori uno squalificato e un diffidato, il primo del campionato. Si tratta di Lorenzo Tonelli, difensore della Sampdoria che ha preso quattro ammonizioni nelle prime cinque giornate. Tutto tranquillo per l’Inter: Lautaro Martinez, unico ammonito sabato contro il Genoa, è alla prima sanzione e ben lontano dal rischio squalifica. Niente da segnalare nemmeno per il Parma, che sarà il prossimo avversario dei nerazzurri sabato alle ore 18 al Meazza. Questi i provvedimenti integrali dopo la quinta giornata di Serie A.

SQUALIFICATI 5ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Luca Cigarini (Crotone)

DIFFIDATI 5ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Lorenzo Tonelli (Sampdoria)