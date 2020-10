Matthaus: “Borussia Monchengladbach, chance con Real Madrid se…”

Lothar Matthaus Inter-Napoli

Lothar Matthaus, ex mediano dell’Inter, ha parlato della partita di Champions League del girone dei nerazzurri tra Borussia Monchengladbach e Real Madrid

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-REAL MADRID – Queste le parole di Lothar Matthaus, ex mediano dell’Inter, su Borussia Monchengladbach-Real Madrid, l’altra partita di oggi del girone di Champions League in cui milita la squadra nerazzurra, su Sky Sport Deutschland. “Quindi il Lipsia può sicuramente vincere (contro il Manchester United, ndr). Proprio come il Borussia contro il Real. Soprattutto se il Borussia gioca coraggiosamente come negli ultimi 30 minuti contro l’Inter. Il Real Madrid è ovviamente una squadra molto esperta e non va mai sottovalutata, soprattutto in Champions League. Dopo il fallimento contro il Donetsk, sei già molto sotto pressione, ma hai di nuovo una grande carica grazie alla vittoria per 3-1 a Barcellona nel fine settimana“.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH – Matthaus ha proseguito. “È un accoppiamento che ha prodotto grandi duelli negli anni ’70. Anche qui, ovviamente, è un peccato per i tifosi del Gladbach che non ci siano spettatori allo stadio a tifare per la squadra. Per anni si è lavorato per sfidare tali avversari e per lo più è stato permesso di ammirarli solo davanti al televisore. Ma è così che sono i tempi. Il Borussia deve credere nelle proprie possibilità. Ne hai sicuramente una“.