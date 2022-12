Serie A, arriva il fuorigioco semiautomatico. Già per Inter-Napoli

Dopo la sua applicazione al Mondiale in Qatar, il fuorigioco semiautomatico si prepara a debuttare anche in Italia. Lo ha confermato il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ai microfoni di Rai Italia.

DEBUTTO – Ci sarà già per Inter-Napoli il 4 gennaio il fuorigioco semiautomatico. Applicato durante le partite del Mondiale in Qatar, arriverà infatti anche in Serie A. A confermarlo il Presidente di Lega Lorenzo Casini. Nella speranza che, con questa ulteriore tecnologia, le polemiche possano ulteriormente diminuire.

Fonte – Rai Italia