Inter, è matematico: un interista in finale Mondiale! Prosegue la tradizione

TRADIZIONE – L’Inter fin dal lontano 1982 arriva in finale Mondiale con almeno un suo giocatore ed è matematico che accadrà anche quest’anno in Qatar. La Croazia di Marcelo Brozovic, infatti, ha eliminato il Brasile conquistando la semifinale (vedi report). Semifinale nella quale troverà la vincente di Olanda-Argentina, ossia la sfida che stasera alle ore 20 vedrà protagonisti ben tre giocatori dell’Inter: gli olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij e l’argentino Lautaro Martinez. La tradizione è dunque pronta a proseguire: l’Inter dice la sua in finale ed è pronta a rifarlo. Chi la spunterà?