Serena: «Inter-Juventus, un reparto fa la differenza. Thuram stupendo»

Da ex di entrambe le squadre, Aldo Serena è intervenuto a Sky Sport per parlare di Inter-Juventus di questa sera. Definendola una partita non decisiva per le sorti dello scudetto.

CONFRONTO – Aldo Serena chiarisce il peso di Inter-Juventus, confrontando poi le due squadre: «Questa sera non è decisiva, il campionato è ancora lungo e soprattutto la Champions League porta via energie preziose. I nerazzurri hanno tutte le qualità per tornare in finale. L’Inter è più forte, ha uno dei centrocampi migliori d’Europa, anche con la panchina. La Juventus ha centrocampisti con qualità diverse e gli attaccanti in questo ne sono penalizzati. I tre centrocampisti nerazzurri sanno invece fare tutto e soprattutto imbeccare l’attaccante sul primo movimento, che è un aspetto fondamentale. Soprattutto Calhanoglu e Mkhitaryan».

ATTACCANTE PERFETTO – Serena ha poi fatto il punto, sempre in vista di Inter-Juventus, sugli attaccanti: «Il gioco dei nerazzurri è altamente offensivo e dà tante occasioni di andare a rete. Io vorrei a fianco Thuram, è un giocatore stupendo che ha generosità e altruismo. Inoltre mi sembra un bravo ragazzo, gentile. Per come gioca e mette palloni dentro, giocherei volentieri con lui»,