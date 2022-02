Serafini: «Inter, prima del Sassuolo 43/45. Ma il match ball era del Napoli»

Serafini fa notare alcuni dati relativi al rendimento dell’Inter, per provare a spiegare la sconfitta col Sassuolo. Nel corso di Sportitalia Mercato, il giornalista e tifoso del Milan indica però nel Napoli a Cagliari (vedi highlights) il principale spreco di giornata.

PASSAGGIO A VUOTO – Luca Serafini valuta il KO col Sassuolo: «L’Inter aveva fatto, fino al calcio d’inizio di domenica, quarantatré punti su quarantacinque con le squadre dall’ottavo posto in giù (i due mancanti contro la Sampdoria alla terza giornata, ndr). Quel colpo ce l’ha del DNA, però è in un momento di affaticamento e aveva un paio di assenze importanti. Era contro una squadra libera di testa, che può giocare la partita e che ha messo in difficoltà le grandi. Uno dei match ball della giornata ce l’ha avuto in mano il Napoli».