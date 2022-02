Floccari: «Inter, passo a vuoto che non ci si aspettava. Non per il risultato»

Floccari, nel post partita DAZN di Bologna-Spezia (vedi articolo), è tornato sul KO dell’Inter contro il Sassuolo di domenica. Ecco come l’ex attaccante si è espresso sullo 0-2 del Meazza.

GIORNATA NO – Sergio Floccari torna sulla prestazione negativa di domenica: «L’Inter? Ha perso, direi che il Sassuolo ha meritato questa vittoria. Si sono visti tanti errori soprattutto nel primo tempo da parte dell’Inter, un passo a vuoto che forse non ci si aspettava non tanto per il risultato ma per come è arrivata. Non è la prima vittoria che fa il Sassuolo: ha un potenziale enorme, gioca bene e quando è in giornata riesce a mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Ha grande qualità».