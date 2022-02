Caso plusvalenze, i nomi dei club oggetto di avviso. Nei casi pure Pinamonti

Sulla vicenda plusvalenze stasera la Juventus ha comunicato la fine delle indagini per quanto riguarda il club bianconero e altre dieci società (vedi articolo). Sport Mediaset fa i nomi di quelli coinvolti: non figura l’Inter. Fra le operazioni indica anche il passaggio di Pinamonti dall’Inter al Genoa.

LA SITUAZIONE – Stando a quanto risulta a Sport Mediaset, l’Inter non risulta fra le undici squadre destinatarie della “Comunicazione di conclusione delle indagini” da parte della Procura Federale sul caso plusvalenze. Oltre alla Juventus figurano fra le altre Empoli, Genoa, Napoli e Sampdoria in Serie A, poi anche Chievo e Novara che sono scomparse dal calcio professionistico. In Serie B ci sono Parma e Pisa, in Serie C poi Pescara e Pro Vercelli. Si parla di sessantadue operazioni nel mirino, relative agli esercizi 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. Fra queste Victor Osimhen al Napoli, Arthur alla Juventus, Miralem Pjanic al Barcellona e Andrea Pinamonti dall’Inter al Genoa. Da capire gli sviluppi.

Fonte: Sport Mediaset