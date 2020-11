Serafini: “Eriksen? C’è sospetto che sia a fine corsa. Lautaro Martinez…”

Serafini mette dubbi su Eriksen. Il giornalista, ospite di “Sportitalia Mercato”, non è convinto che il danese possa essere quel valore aggiunto che l’Inter si aspettava quando l’ha preso a gennaio dal Tottenham. Su Lautaro Martinez, invece, nessuna perplessità.

DIVERSA INCIDENZA – Questa l’analisi di Luca Serafini: «Io sono un estimatore di Lautaro Martinez. È giovane, e i giovani hanno delle pause nelle quali fanno fatica a trovarsi. Lui ha avuto delle distrazioni di mercato: abbiamo parlato per settimane del Barcellona. Però è uno dei pochi attaccanti che hanno trovato spazio e regolarità in nazionale, dove in questi ultimi anni persino mostri come Gonzalo Higuain, Sergio Aguero e Paulo Dybala hanno trovato problemi. Lautaro Martinez è riuscito a far vedere il suo valore, in un contesto non troppo facile. In Italia ha fatto vedere che ha numeri non comuni, da giocatore sopra la media. L’Inter in questo periodo ha giocato tantissimo: non se ne parla mai, ma ha finito dopo gli altri e ricominciato con gli altri, questo lo paghi. È vero, in qualche partita dovrebbe essere un po’ più decisivo, ma fa gol. La consacrazione definitiva, che è la continuità, deve ancora arrivare. Christian Eriksen? Il sospetto è che l’ultimo anno, e il periodo con José Mourinho al Tottenham, avessero un fondamento preciso. Ecco perché il Tottenham se n’è liberato: evidentemente era a fine corsa».