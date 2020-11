Perù-Argentina, conferme per Lautaro Martinez e non solo:...

Perù-Argentina, conferme per Lautaro Martinez e non solo: le formazioni

Lautaro Martinez Bolivia-Argentina

Perù-Argentina prenderà il via all’1.30 ora italiana. Ecco le formazioni ufficiali della partita, valida per la quarta giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022 e in programma a Lima. Lautaro Martinez confermato negli ospiti, con la formazione già nota da oltre ventiquattro ore (vedi articolo).

PERÙ-ARGENTINA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Perù (4-2-3-1): Gallese; Abram, Santamaria, Trauco, Corzo; Yotun, Aquino; Carrillo, Cueva, Flores; Lapadula.

In panchina: Solis, Carvallo, Araujo, Lopez, Ramos, Advincula, Callens, Cartagena, Calcaterra, Polo, Ruidiaz, M. Rodriguez.

Commissario tecnico: Ricardo Gareca

Argentina (4-3-3): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Gonzalez.

In panchina: Andrada, Marchesin, Kannemann, Medina, Gomez, Di Maria, G. Rodriguez, Dominguez, Ocampos, Correa, Alario.

Commissario tecnico: Scaloni