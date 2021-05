Serafini: «Conte-Inter? Bisogna capire. Suning non ha problemi di cash»

Serafini non ha certezze sulla conferma all’Inter di Conte. Il giornalista, ospite della trasmissione “Sportitalia Mercato”, segnala poi come i problemi di Suning non siano economici.

IL CHIARIMENTO – Così Luca Serafini sull’Inter: «La realtà è che il gruppo Suning non è tanto alle prese con un problema di pianificazione, o di cash. È alle prese con un problema politico: è il Governo che stabilisce cosa devono fare gruppi enormi come Suning, che sono molto vicini al Governo o ne fanno addirittura parte. Antonio Conte aveva rimproverato al club che sapeva le cose con anticipo, poi è stato bravo a chiudere la squadra in una campana di vetro e ha portato avanti il suo discorso. Ora bisogna capire: intanto non bisogna vendere i campioni, poi cercare altri. Se una di queste due condizioni non dovesse esserci le cose non funzionano».