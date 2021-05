La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Inter, Lautaro Martinez o Bastoni? Uno è di troppo. La decisione di cedere un big comunicata al tecnico dai dirigenti, ma salta l’incontro con il presidente. Gelo Zhang-Conte. Italia, Mancini fa la conta. Gli azzurri in ritiro con le famiglie. Il CT adesso deve valutare le condizioni di Verratti, Sensi e Pellegrini.

TUTTOSPORT

Inter-Juventus al Max. Il futuro di Conte e Pirlo resta molto incerto. Zhang deve gestire i mal di pancia di Antonio e Tronchetti Provera dice: «Sarebbe un delitto perderlo». Agnelli perplesso su Andrea. Allegri è l’alternativa più solida sia per i nerazzurri sia per i bianconeri.