Adani indica il momento in cui Barella ha fatto il salto di qualità, diventando uno dei migliori centrocampisti non solo d’Italia. L’ex difensore dell’Inter, nel corso della “Bobo TV” su Italia 1, celebra il giocatore.

TOP PLAYER – Daniele Adani elogia Nicolò Barella: «Ricordate quando l’Inter perde in casa del Borussia Dortmund cosa dice Antonio Conte? Che c’erano ragazzi arrivati dal Sassuolo e dal Cagliari, Stefano Sensi e Barella. Quando entriamo, purtroppo per tutto il mondo, in lockdown finisce e riparte il campionato a giugno. Secondo me lì è iniziata la nuova vita di Barella, tanto è vero che lui fa molto bene in Europa e nel campionato di quest’anno riparte da dove aveva lasciato. Lui il salto l’ha fatto dopo la pausa per il virus, perché doveva imparare. Se non diamo tempo a un ragazzo di giocare cambia il mondo. Dopo la vittoria dello scudetto dell’Inter ora è uno dei migliori del ruolo».

IL TRIONFO – Sullo scudetto Adani trova un altra persona che ha aiutato: «In questo percorso ha un valore importante Luciano Spalletti. Ha riportato l’Inter in Champions League, dopo che in questo decennio aveva fatto dei settimi posti. Nel completamento dobbiamo parlare del lavoro».