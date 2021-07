Sconcerti: «Sbagliato mettere l’Inter in un mercato normale. In realtà…»

Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di “Maracanà” su “TMW Radio” del mercato dell’Inter. Secondo il noto giornalista, i nerazzurri si trovano in una situazione particolare e non in un contesto ordinario

MERCATO − Così Sconcerti sulla situazione dei nerazzurri: «Su Nathan Nandez spetta a Simone Inzaghi giudicare se sia un giocatore utile per l’Inter. Per sostituire Hakimi, mi rifaccio alle parole di Beppe Marotta, l’Inter vuole prendere un giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Altrimenti i 70 milioni ottenuti li sprechi subito. Se compri un giocatore che paghi 20-25 milioni, i soldi di Hakimi non sono più 70 ma molti di meno. Noi continuiamo a mettere l’Inter in un mercato normale, in realtà bisogna capire che ci sono troppe cose pesanti».