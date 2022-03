Sconcerti duro: «Inter nata bionda con gli occhi celesti! Ma ora è svuotata»

Sconcerti vede più di un problema nell’Inter attuale, tanto da aver rimesso in discussione tutte le certezze del girone d’andata. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista poi fa una critica a livello arbitrale.

SCENARI DIVERSI? – Mario Sconcerti guarda la classifica: «Bisogna sempre rispettare i risultati e quindi la classifica. In questo momento il Milan ha due punti: uno effettivo e uno dagli scontri diretti. Poi che non sia quella squadra in grado di mangiare il campionato anche questo è vero, e c’è il Napoli da considerare. È chiaro che il campionato è molto aperto, però si è rovesciato il ruolo dell’Inter: un mese e mezzo fa aveva vinto il campionato, adesso per la prima volta insegue. Sono d’accordo sull’importanza di Marcelo Brozovic e sul fatto che Simone Inzaghi abbia giocato senza regista, dando più responsabilità a Nicolò Barella e Matias Vecino, ma che l’Inter sia svuotata mi sembra un dato di fatto. Bisogna vedere cosa sia successo a Barella, Arturo Vidal non mi sorprende. Torino-Inter conferma, sia in difesa sia a centrocampo, che la rosa dell’Inter non è così completa come pensavamo».

ARBITRAGGI… PARI? – Sconcerti non vuole criticare le direzioni arbitrali: «Penso che alla fine del campionato siamo tutti pari, altrimenti siamo dei rancorosi e non ne posso più. Devo dire a Massimo Zampini (presente in trasmissione, ndr) che se non è contento di come viene trattata la Juventus si vede che è ancora giovane e ha energie da spendere. Un piccolo consiglio al volo: lui ha sempre visto il calcio dalla sua maggioranza etnica, ma il calcio visto dall’altra parte è completamente un altro. Io ho sempre sognato di essere alto 1.85 con gli occhi celesti e non ci sono mai riuscito, ma ti assicuro che la Juventus è nata bionda con gli occhi celesti. Ma così anche l’Inter e così anche il Milan: buon per loro».