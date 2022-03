Sabatini: «Perché Gagliardini nell’Inter non gioca mai? Visto tonico»

In Torino-Inter di ieri sera non ha avuto nemmeno un minuto Gagliardini (vedi tabellino): Sabatini, durante Pressing Serie A su Italia 1, non capisce perché. Il giornalista, in aggiunta, valuta la questione del rigore chiesto dai granata e l’assenza di Brozovic.

ASSENZA PESANTE – Sandro Sabatini parla di chi non c’era in Torino-Inter: «Il rendimento di Marcelo Brozovic si è visto meno l’anno scorso perché Nicolò Barella e Christian Eriksen rendevano in più. Hakan Calhanoglu ha fatto un girone d’andata strepitoso, ora fa partite dignitosissime ma non incide più come prima. E non so perché Roberto Gagliardini non giochi mai: per vedere questo Arturo Vidal, o Matias Vecino regista che di professione non lo è, secondo me mi sembra uno tonico, almeno quello visto a Liverpool. Tutta la storia di Simone Inzaghi alla Lazio dice che parte e arriva allo stesso modo: va a centodieci all’ora e resta su quella velocità. Delle volte fa venire il dubbio della preparazione atletica».

ARBITRAGGIO – Sabatini contesta la designazione di Torino-Inter, non solo per il rigore chiesto da Andrea Belotti: «Marco Guida comunque non è un arbitro che affronta questa partita libero da pensieri. È l’arbitro del derby, col contatto fra Olivier Giroud e Alexis Sanchez, e l’arbitro che sta al VAR in Milan-Udinese col gol di mano di Destiny Udogie. Non è una questione di serenità, ma quando sei il protagonista di tante pressioni non puoi essere l’arbitro migliore per arbitrare una partita che vale lo scudetto. Mi viene il dubbio che nella saletta del VAR non abbiano scelto le immagini giuste. Lo dico in una serata di un errore clamoroso, ma stiamo calmi a dire campionato falsato perché non ci sono gli estremi».