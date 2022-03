Sconcerti: «Inter, cambi difficili. Non la più forte, ma un altro pregio»

Mario Sconcerti è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per analizzare la lotta scudetto e il momento vissuto specialmente dall’Inter. Non la più forte delle tre davanti, secondo il giornalista, ma quella con la struttura di gioco più collaudata.

LOTTA A TRE – Così Mario Sconcerti sull’Inter e più in generale sulla lotta scudetto: «È ancora la squadra con la struttura di gioco più esperta. Nessuna delle tre davanti è perfetta, non c’è più una squadra di riferimento. I nerazzurri sono una squadra difficile da cambiare, perché alcuni giocatori sono difficili da sostituire. Al momento, però, non è la più forte».