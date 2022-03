David piace all’Inter ma difficilmente arriverà in Italia: l’ostacolo è il prezzo

David piace all’Inter, ma difficilmente arriverà in Italia. Il calciatore piace non solo ai nerazzurri (che lo seguono da tempo). Il problema principale, secondo Fabrizio Romano, è il prezzo del cartellino. Di seguito le parole dell’esperto di mercato sul podcast Here We Go disponibile su Spotify.

OSTACOLO – Jonathan David piace ai nerazzurri, che lo segue da tempo. Ne parla Fabrizio Romano: «Jonathan David difficilmente arriverà in Italia, al di là dell’interesse di Inter e Milan. Per lui ci sono tante possibilità all’estero, soprattutto in Premier League. L’Italia può essere una possibilità, all’Inter piace perché lo ha seguito attraverso i suoi osservatori, ma il problema riguarda principalmente i costi, anche perché il Lille non è in una situazione economica brillante nonostante le cessioni degli ultimi anni, e ciò nonostante il club resiste alle offerte dei club interessati. Per lui il prezzo resta molto alto, per questo è difficile spostarsi dai 45-50 milioni. Per l’Inter non è un discorso caldo».