Di Gennaro: «Inter, senza +3 in casa problema serio. Napoli-Milan…»

Antonio Di Gennaro, ex giocatore e attuale opinionista, ha parlato sulle frequenze di TMW Radio del momento attuale dell’Inter. Sottolineando l’importanza di una vittoria nella gara di domani contro la Salernitana.

VITTORIA OBBLIGATA – Così Antonio Di Gennaro sull’Inter e sull’importanza della sfida di domani contro la Salernitana: «Nicola sa come cementare la squadra, ho sentito le sue dichiarazioni. Se l’Inter non batte la Salernitana in casa, allora il problema diventa serio. Napoli-Milan non è ancora decisiva totalmente, ma entrambe potrebbero mandare un segnale importante. Non credo giocheranno per il pareggio».