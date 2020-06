Scaloni: “Lautaro Martinez e Aguero sono una bella coppia. Icardi…”

Scaloni è il protagonista di serata del programma “De fútbol se habla así”, sulla TV argentina DirecTV. Il commissario tecnico della Seleccion si è espresso su Lautaro Martinez, per una volta senza “consigliare” il trasferimento al Barcellona, in coppia con Aguero, anziché con Icardi per il quale ha speso comunque buone parole.

ATTACCO PRONTO – Lionel Scaloni spiega come vuole la sua Argentina: «Non mi voglio focalizzare su un solo schema, lo definiremo in base a quali saranno i migliori giocatori in quel momento. Non scegliamo certo i giocatori perché sono amici fra di loro. In attacco a volte abbiamo preferito Lautaro Martinez, altre Sergio Aguero e altre ancora tutti e due. Dobbiamo capire che Lionel Messi gioca per noi, però non è che per questo bisogna fare delle scelte forzate. Questi sono grandi giocatori nelle loro squadre, anche loro possono decidere. Messi è un ragazzo normale che vuole che venga trattato come tutti, il problema è che la gente non se ne rende conto».

L’ESCLUSO DEL MOMENTO – Nonostante abbia lasciato l’Inter, per Mauro Icardi le porte della nazionale restano ancora chiuse. Ma Scaloni apre a un rientro: «Ho una buona relazione con Icardi, gli ho spiegato perché non è stato convocato quando era in conflitto con l’Inter. Lui ha capito, adesso resta in considerazione e non lo escludo a priori, anche se per il momento in attacco siamo coperti. Per dire: Lautaro Martinez e Aguero si trovano molto bene, ritengo sia una buona coppia».