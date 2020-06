Nerozzi: “Ipotesi di parziale riapertura degli stadi, l’UEFA lo discuterà”

L’UEFA potrebbe permettere la riapertura parziale degli stadi ad agosto, quando si giocheranno le coppe europee. È quanto riporta Massimiliano Nerozzi, giornalista del “Corriere Torino” che dà anche la data in cui questa possibilità sarà discussa.

IN CAMPO COL PUBBLICO? – C’è una speranza che presto il calcio possa tornare ad avere i tifosi allo stadio. Lo spiega il giornalista Massimiliano Nerozzi, sul suo account Twitter: “Ipotesi di parziale apertura al pubblico (a partire dal 10% della capienza) per Juventus-Lione e per gli altri ottavi di Champions League. Ne discuterà il Comitato Esecutivo della UEFA (fissato per il 17 giugno, ndr)“.