Savicevic: “Inter più punti Milan? Non significa nulla. Lautaro Martinez…”

Dejan Savicevic, ex giocatore del Milan, ha detto la sua sul derby che si giocherà domani sera a San Siro tra l’Inter di Antonio Conte e i rossoneri guidati da Stefano Pioli

DERBY – Dejan Savicevic ha parlato a “Radio Rossonera”. Queste le sue parole sulla sfida di domani: «Difficile fare pronostici, per me è importante che non giochi Lautaro, perché in questo momento è uno dei migliori giocatori in Italia, spero che Ibrahimovic giocherà. Il derby è una partita che si potrebbe decidere anche da calcio piazzato, è vero l’inter ha molti più punti del Milan in questo momento ma non significa nulla. Spero che il Milan possa fare risultato».

Fonte: radiorossonera.it