Sassuolo, anche Muldur escluso dalla partita contro la Roma

Il Sassuolo, dopo aver escluso i nazionali italiani contro la Roma, ha preso la stessa decisione anche per il terzino Mert Muldur, sempre in via precauzionale per pericolo Covid

DECISIONE – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche Mert Muldur, così come i nazionali del Sassuolo di ritorno dalla Nazionale italiana, non sarà a disposizione di Roberto De Zerbi per il match contro la Roma.

MOTIVO – Il terzino destro sarebbe risultato negativo al Covid, ma sarebbe stato escluso comunque in via precauzionale in quanto alcuni compagni della Nazionale turca hanno contratto il Coronavirus.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com