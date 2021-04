Marchetti: «Lukaku, offerte da valutare ma non è l’unico per 2 top club»

Luca Marchetti ha fatto il punto sul futuro di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, accostato ad alcuni top club europei

OFFERTE – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” da parte di Luca Marchetti sul futuro di Romelu Lukaku. «In un momento del genere, se arriva un’allettante offerta di mercato, bisogna pensarci più di prima. Che sia per Lautaro, Lukaku o Bastoni: è un concetto che vale per ogni giocatore di qualsiasi altra squadra. Ma attenzione, prendere in considerazione un’eventuale proposta non significa vendere. Ci sono squadre come Barcellona e Manchester City che stanno cercando un attaccante, ma Lukaku non è l’unico in circolazione: fare percentuali è difficile, ma è molto probabile che rimanga all’Inter. Anche se i conti nerazzurri non sono i migliori in Europa, anzi. Ma c’è grande fiducia che la situazione possa migliorare».