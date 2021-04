Godeas: «Inter, Lukaku fondamentale. Romelu ideale per Conte»

Denis Godeas, ex attaccante, ha parlato dei Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, coppia di attacco dell’Inter di Antonio Conte

COPPIA D’ATTACCO – Queste le parole ai microfoni di “FootballNews24.it” da parte dell’ex attaccante, Denis Godeas, sulla coppia d’attacco dell’Inter, Romelu Lukaku–Lautaro Martinez. «Qual è la loro forza e tra i due con chi avresti preferito giocare? È palese che per come giochi l’Inter ora, Lukaku è assolutamente fondamentale. Ho avuto la fortuna di incontrare Conte sul campo, da avversario, e ho anche parlato con lui della sua idea di calcio. Romelu è il suo attaccante ideale, visto che il gioco dell’Inter si appoggia molto sulla punta centrale fisica attorno a cui far ruotare uno più mobile. Con il belga avrei faticato di più, quindi mi avrebbe fatto più “comodo” Lautaro».

Fonte: FootballNews24.it – Luca Vano